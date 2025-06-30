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Песков: в интересах Армении продолжить членство в ОДКБ

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По его словам, ОДКБ неоднократно показывала за последнее время свою эффективность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в интересах Армении продолжить членство в ОДКБ. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Пескова, членство Армении в ОДКБ является суверенным решением страны. Он подчеркнул, что для Еревана членство в организации несет выгоду и пользу. Представитель Кремля добавил, что ОДКБ неоднократно показывала за последнее время свою эффективность.

Что касается приостановления или возобновления участия, опять же будем смотреть на то, как принимаются решения в Ереване.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти.

Видео: kremlin.ru

Теги: армения, дмитрий песков, одкб, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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