Пашинян заявил, что в Армении сорвали план по захвату власти

Премьер Армении сослался на данные, полученные от надзорного ведомства страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о том, что правоохранительные органы страны предотвратили захват власти в Ереване. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился со своими подписчиками через аккаунт в Telegram-канале. Он разместил пост со ссылкой на официальный сайт Следственного комитета Армении. В настоящее время известно, что местные силовики пришли с обысками в дом лидера оппозиционного движения "Священная борьба", архиепископа Баграта Галстаняна. Сам владелец помещения вместе со сторонниками обвиняются в подготовке терактов.

Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти. Николай Пашинян, премьер-министр Армения

В надзорном ведомстве пояснили, что для реализации преступного плана по смене власти в стране участники криминальной схемы собиралось заминировать тоннели в Ереване и на других дорогах в республике, а также инсценировать десятки автомобильных аварий на крупных, оживленных улицах и проспектах. Дополнительно подозреваемыми планировалось парализовать транспортное движение в Армении путем повреждения или поджога транспортных средств. Они были готовы осуществить взрывы, обстреливать стены зданий и сооружений, ликвидировать или повреждать кабели электроснабжения и военной связи.

Пашинян допустил изменения в конституции Армении для мира с Азербайджаном.

Фото: YouTube / Լուրեր; Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan