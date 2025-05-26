Пашинян допустил изменения в конституции Армении для мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении выступил на форуме Yerevan Dialogue.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил публично о том, что лично готов инициировать внесения изменений в основной закон государства в том случае, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Соответствующей информацией иностранный политик из Еревана сделал в ходе выступления на международном форуме Yerevan Dialogue. Он пояснил, что документ должен быть отправлены в Конституционный суд, так как у властей нет другого выбора.

Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что внешнеполитическое ведомство Армении от 13 марта уведомил общественность о том, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован обеими сторонами. Сейчас Ереван готов обсудить предложения по поводу места и сроков подписания документа. Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде добавил, что заключение соглашения возможно при выполнении ряда условий. В том числе речь идет о прекращении обстрелов на государственной границе и внесение поправок в армянскую конституцию. Из текста основного закона Армения должна исключить территориальные претензии к Баку. Дополнительно Азербайджан настаивает на официальном упразднении Минской группы ОБСЕ, которую в стране считают устаревшей структурой.

Президент Армении подписал закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

Фото и видео: YouTube / Yerevan Dialogue