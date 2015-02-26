Президент Армении подписал закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз

По словам Пашиняна, принятие закона не означает стопроцентное вступление Армении в ЕС.

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз". Ранее законопроект был поддержан большинством голосов в парламенте страны, – пишут в издании news.am.

В конце марта в ходе окончательных чтений 64 парламентария Армении проголосовали "за" закон, а 7 – "против". Замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян отметил, что принятие законопроекта само по себе не является заявкой на членство в ЕС, однако оно все-таки отражает стремление граждан выйти на новый уровень отношений с Евросоюзом.

Ранее и премьер-министр страны Никол Пашинян подчеркивал, что вступление Армении в ЕС будет возможно только в результате референдума. Политик попросил отнестись к происходящему взвешенно и "без лишнего напряжения".

В Кремле, реагируя на инициативу Еревана о вступлении республики в Европейский союз, неоднократно заявляли о невозможности одновременного членства в ЕС и Евразийском экономическом союзе.

Ранее мы также писали, что Президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал закон об иностранных агентах.

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