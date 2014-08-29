Президент Грузии Кавелашвили подписал закон об иностранных агентах

Законопроект не будет касаться физических лиц.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал закон об иностранных агентах. Документ был опубликован в Законодательном вестнике республики.

Закон практически полностью повторяет принятый в США закон Foreign Agents Registration Act (FARA), однако в отличие от американского не касается физических лиц.

Грузинский закон об иноагентах также подразумевает вынесение штрафов за невнесение данных ежегодной декларации о доходах. В США за это предусмотрено лишение свободы.

В Законодательном вестнике Грузии также отметили, что подписанный закон вступает в силу на 60-й день после опубликования.

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Фото: Рувики / Georgian Dream