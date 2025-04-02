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В Кишиневе проходит пикет в поддержку Гуцул у здания суда

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К месту пикета стянули дополнительные силы полиции.

В Кишиневе проходит пикет в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания Апелляционной палаты. Об этом сообщает "РИА Новости".

Манифестанты призывают освободить Гуцул из зала суда. Количество протестующих у здания увеличивается. К месту пикета стянули дополнительные силы полиции.

Напомним, 25 марта Евгения Гуцул была арестована в аэропорту Кишинева. Ее обвиняют по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.

Ранее эксперты прокомментировали ситуацию в Сербии и Гагаузии.

Видео: "РИА Новости"

Теги: гагаузия, евгения гуцул, кишинёв, молдавия, пикет
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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