В Кишиневе проходит пикет в поддержку Гуцул у здания суда

В Кишиневе проходит пикет в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания Апелляционной палаты. Об этом сообщает "РИА Новости".
Манифестанты призывают освободить Гуцул из зала суда. Количество протестующих у здания увеличивается. К месту пикета стянули дополнительные силы полиции.
Напомним, 25 марта Евгения Гуцул была арестована в аэропорту Кишинева. Ее обвиняют по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.
Ранее эксперты прокомментировали ситуацию в Сербии и Гагаузии.
Видео: "РИА Новости"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все