В Кишиневе проходит пикет в поддержку Гуцул у здания суда

К месту пикета стянули дополнительные силы полиции.

В Кишиневе проходит пикет в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания Апелляционной палаты. Об этом сообщает "РИА Новости".

Манифестанты призывают освободить Гуцул из зала суда. Количество протестующих у здания увеличивается. К месту пикета стянули дополнительные силы полиции.

Напомним, 25 марта Евгения Гуцул была арестована в аэропорту Кишинева. Ее обвиняют по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов и подделке документов.

Ранее эксперты прокомментировали ситуацию в Сербии и Гагаузии.

Видео: "РИА Новости"