В Сербии пытаются вывести преследования Милорада Додика на международный уровень, а в Гагаузии арестовали главу автономии Евгению Гуцул.

Почти синхронно началось обострение ситуации в Республике Сербской и Гагаузии – в Сербии пытаются вывести преследования Милорада Додика на международный уровень, а в Гагаузии арестовали главу автономии Евгению Гуцул. Как заявила Гуцул, ей предлагают свободу в обмен на отказ от поста.

По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", в обоих случаях цель понятна – убрать не только пророссийских политиков от власти, но и подавить самостоятельность автономий, традиционно тяготеющих к России.

Однако проглядывается в этом и другая тенденция – централизация власти Брюсселя и подавление многовекторности членов союза. Венгрия не даст соврать – это началось не сегодня, но теперь деспотизм Брюсселя все отчетливей ощущают и те страны, что в ЕС еще не вошли. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Европа не намерена снимать санкции с Россельхозбанка.

Фото: YouTube / GRT, Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье