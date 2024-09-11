Брюссель отклонил требование России снять ограничения ЕС с Россельхозбанка в рамках соглашения о частичном прекращении огня, пишет Financial Times. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", в этой связи интересно, на каком именно этапе США все же решат, что военную поддержку Украины и Европы в этом конфликте надо резать полностью.
Потому что подписывать различные декларации о намерениях и получать в ответ от ЕС "мы не будем это соблюдать и никуда русских не пустим" можно долго, уверены телеграмеры.
Так что Вашингтону придется договариваться с Москвой только о том, что обе стороны могут соблюдать взаимно, без привлечения третьих сторон. И вот тогда мир будет достигнут действительно гораздо быстрее.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: Pxhere
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