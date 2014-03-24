Эксперты проанализировали условия новой зерновой сделки

Урок первой сделки усвоен: вначале Россия получает освобождения от ограничений и лишь затем переходит к выполнению своей части соглашений.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" проанализировали потенциальные условия новой зерновой сделки. Первое, что отметили авторы поста, – это нежелание Москвы делать какие-либо жесты доброй воли и брать на себя обязательства вперед "партнеров". Урок первой сделки усвоен: вначале Россия получает освобождения от ограничений и лишь затем переходит к выполнению своей части соглашений.

Следующее, что посчитали важным телеграмеры, это расширенная версия уступок со стороны Запада - кроме вывода из-под санкций банков, торгующих продовольствием и удобрениями, а также облегчения вопросов фрахта и работы в портах, сделка отдельно подчеркивает облегчения бремени для вывоза рыбопромышленной продукции. Кроме того, требуется снятия запретов на экспорт в Россию техники, задействованной в производстве продовольствия, что также важно – уход привычных фермерам западных брендов привел к уменьшению конкуренции и стал одной из причин резкого роста цен на с/х технику и оборудования, что бьет по кошельку аграриев. Есть, правда, у сделки и белые пятна, а именно болезненный вопрос проверки судов, которые будут идти в украинские порты.

Кто это будет делать – тайна великая есть, а как мы помним, украинцы и их западные союзники очень любят морской путь доставки вооружений в Неньку. Вновь доверять этот процесс ООН и туркам было бы неосмотрительно, поэтому дипломатам еще предстоит сломать немало копий в поисках взаимоприемлемого решения. Время, впрочем, есть – существуют серьезные сомнения в том, что условия Москвы получится выполнить быстро, ведь ЕС как может торпедирует мирные инициативы России и США. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV