В России начались летные испытания "Суперджета": мнение экспертов

И если ОДК решило увеличить число двигателей на испытаниях, то это означает планы продавать их в значительных объемах.

Недавно в России начались летные испытания "Суперджета" с отечественными двигателями ПД-8, а сегодня ОДК сообщила, что для сертификационных испытаний переданы дополнительные двигатели этого типа. Этот шаг является значимым, уверены авторы Telegram-канала "Мейстер".

Это говорит об оценке перспектив – ради, условно, 30-40 самолетов никто работать не будет, считают телеграмеры. И если ОДК решило увеличить число двигателей на испытаниях, то это означает планы продавать их в значительных объемах – сотнями штук.

В целом, учитывая, что ПД-8 в перспективе пойдет не только на "Суперджет" – логично. А пока пожелаем удачных испытаний. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press