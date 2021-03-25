Захарова прокомментировала переговоры в Саудовской Аравии

Она посоветовала "не ждать прорывов", отметив, что работа идет по нескольким направлениям.

Мария Захарова, комментируя переговоры в Саудовской Аравии, также посоветовала "не ждать прорывов", отметив, что работа идет по нескольким направлениям.

Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", сейчас единственным осмысленным треком являются переговоры о нормализации непосредственно между Россией и США – по вопросу санкций, взаимной торговли и в целом отношений двух стран, которые сошли почти на нет.

Но вот если прогресс здесь будет достигнут, в сочетании с демонстрацией неуправляемости Украины и недоговороспособности режима, то вопрос прекращения поддержки Украины может быть решен сразу и окончательно. И есть подозрение, что именно это и является основным предметом обсуждения в целом – на каких условиях США из этой авантюры готовы выйти. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Еврокомиссия предложила компенсировать Словакии потерю транзита российского газа.

Фото: МИД России