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Захарова прокомментировала переговоры в Саудовской Аравии
Сегодня, 12:02
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Захарова прокомментировала переговоры в Саудовской Аравии

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Она посоветовала "не ждать прорывов", отметив, что работа идет по нескольким направлениям.

Мария Захарова, комментируя переговоры в Саудовской Аравии, также посоветовала "не ждать прорывов", отметив, что работа идет по нескольким направлениям.

Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", сейчас единственным осмысленным треком являются переговоры о нормализации непосредственно между Россией и США – по вопросу санкций, взаимной торговли и в целом отношений двух стран, которые сошли почти на нет.

Но вот если прогресс здесь будет достигнут, в сочетании с демонстрацией неуправляемости Украины и недоговороспособности режима, то вопрос прекращения поддержки Украины может быть решен сразу и окончательно. И есть подозрение, что именно это и является основным предметом обсуждения в целом – на каких условиях США из этой авантюры готовы выйти.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Еврокомиссия предложила компенсировать Словакии потерю транзита российского газа.

Фото: МИД России

Теги: захарова, мировые новости
Категории: Лента новостей, Новости России,

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