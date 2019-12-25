Коалиция стран во главе с Францией и Германией предлагает снизить нормы обязательной закачки газа в хранилищах к зиме – с 90% до 80%.

Еврокомиссия предложила компенсировать Словакии потерю транзита российского газа поставками 10 млрд кубов газа из Турции через Украину, что вновь сделает ее транзитной страной. Коалиция стран во главе с Францией и Германией предлагает снизить нормы обязательной закачки газа в хранилищах к зиме – с 90% до 80%, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты считают, что первая инициатива столь нелепа, что ее отвергли даже украинцы, назвав нерентабельной. Это невозможно, ведь мощность Трансбалканского газопровода, предлагаемого к использованию, составляет всего 2,5 млрд кубов. Словакию расстраивают не столько потери от транзита, сколько цены на сам газ, которые у конкурентов России стабильно выше. Что касается предложения о снижении норм закачки газа, то оно явно сигнализирует о проблемах ЕС с закупками – страны боятся просто не успеть к сроку, ведь их уровень запасов на очень низком уровне, ниже 30%, а цена на газ составляет порядка 480 долларов за тысячу кубов.

Это много и снижения не предвидится – трейдеры знают, что ЕС нужно много газа, вентиль из России перекрыт, и европейцам придется платить – следующая зима ведь может и не порадовать погодой. Как, впрочем, и лето – в жару отбор газа из хранилищ идет интенсивно. В целом, пока что ЕС занимается ерундой, пытаясь решить реальную проблему цен на газ бюрократическими ужимками и прожектерством. Этот сон разума был бы по-своему забавен, если бы география не обрекла Россию на соседство с Европой – с соседями хотелось бы торговать, а не осторожно следить, куда их выведет кривая иррациональности и русофобии. Telegram-канал "Мейстер"

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