Минюст и ФАС не поддержали проект о внедрении универсального QR-кода

АС отвергли законопроект, поскольку там не учли предложение антимонопольщиков о необходимости обеспечить равные доступ и условия функционирования платежных сервисов.

Вслед за Госдумой, в январе раскритиковавшей идею законодательно закрепить НСПК в качестве единственного оператора универсального платежного QR-кода, поддержать законопроект отказались в Минюсте и ФАС. Как фиксируют эксперты Telegram-канала "Мейстер", единая позиция по этому спорному вопросу не выработана даже внутри правительства. Ф

АС отвергли законопроект, поскольку там не учли предложение антимонопольщиков о необходимости обеспечить равные доступ и условия функционирования платежных сервисов.

В Минюсте также посчитали, что нужно дать возможность осуществления различными операторами услуг деятельности по предоставлению QR-кода для формирования равных конкурентных условий. Продолжение противостояния вокруг универсального QR-кода НСПК, продвигаемого ЦБ, оставляет шанс на успех консорциуму банков, уверен ряд экспертов. Telegram-канал "Мейстер"

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