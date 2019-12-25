Минюст и ФАС не поддержали проект о внедрении универсального QR-кода

Вслед за Госдумой, в январе раскритиковавшей идею законодательно закрепить НСПК в качестве единственного оператора универсального платежного QR-кода, поддержать законопроект отказались в Минюсте и ФАС. Как фиксируют эксперты Telegram-канала "Мейстер", единая позиция по этому спорному вопросу не выработана даже внутри правительства. Ф
АС отвергли законопроект, поскольку там не учли предложение антимонопольщиков о необходимости обеспечить равные доступ и условия функционирования платежных сервисов.
В Минюсте также посчитали, что нужно дать возможность осуществления различными операторами услуг деятельности по предоставлению QR-кода для формирования равных конкурентных условий. Продолжение противостояния вокруг универсального QR-кода НСПК, продвигаемого ЦБ, оставляет шанс на успех консорциуму банков, уверен ряд экспертов.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты оценили развитие искусственного интеллекта.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все