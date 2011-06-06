Конкуренция будто бы пока идет не за самого пользователя, а скорее за качество нейросети на "бумаге", то есть за цифры в бенчмарках по итогам исследований.

Искусственный интеллект за последние несколько лет эволюционировал в своем развитии: как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", растет и количество игроков, и доступных решений.

Эксперты считают, что конкуренция будто бы пока идет не за самого пользователя, а скорее за качество нейросети на "бумаге", то есть за цифры в бенчмарках по итогам исследований. Все из-за общепринятого в индустрии подхода, когда эффективность измеряется сравнением разных нейросетей по заданным параметрам. Если на заре появления нейросетей этот подход был логичным, то сейчас все с точностью да наоборот, уверены телеграмеры.

Сами оценки, по мнению экспертов, не отражают объективную реальность. Они не показывают практическую применимость нейросетей, а ее можно увидеть только в реальных сервисах и продуктах, которыми пользуются россияне для решения совершенно разных задач каждый день. Это и есть главный замер качества и востребованности нейросети сейчас. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали реакцию Путина на предложение о перемирии.

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