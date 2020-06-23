Эксперты прокомментировали реакцию Путина на предложение о перемирии

Реакция Путина на предложение о перемирии, озвученная на пресс-конференции с Лукашенко, абсолютно логична и ожидаема, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Авторы поста полагают, что перемирие не имеет смысла в условиях продолжения поставок оружия на Украину и мобилизации в этой стране, в отсутствие системы контроля за выполнением соглашения о прекращении огня, в отсутствие понимания линии разграничения и, конечно, в отсутствие понимания, насколько позиция Трампа представляет единую позицию Запада – прекращать огонь, чтобы мириться с США, пока Украину будет поддерживать ЕС, тоже бессмысленно.
Таким образом "мяч", закидыванию которого на "нашу сторону" вчера радовались едва не все европейские страны, возвращается обратно с комментариями. Пусть думают над следующим вариантом предложения. А мы пока продолжим. Вечером Путин будет встречаться с Уиткоффом, с которым явно предстоит обсуждать перемирие в деталях. Учитывая сказанное публично, нет оснований предполагать, что наша позиция на этих переговорах будет существенно иной.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее мы сообщили о том, что Volkswagen готов рассмотреть возможность производства военной техники.
Фото: kremlin.ru
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