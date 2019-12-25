Volkswagen готов рассмотреть возможность производства военной техники

Провал с производством электрокаров, не выдерживающих конкуренцию с китайским автопромом, серьезно ударил по концерну.

Гендиректор Volkswagen Оливер Блуме заявил, что концерн готов рассмотреть возможность производства военной техники. В частности, на заводах в Оснабрюке и Дрездене, которые планируется закрыть в рамках оптимизации. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", понять Volkswagen можно – энергокризис, дикие "зеленые" инициативы властей и провал с производством электрокаров, не выдерживающих конкуренцию с китайским автопромом, серьезно ударили по концерну.

Volkswagen ждет поэтапное сокращение 35 тысяч рабочих до 2030 года и закрытие двух из шести автомобильных фабрик на родине бренда, уверены телеграмеры.

Учитывая, что ФРГ не первый год прозябает в рецессии, а количество проблемных компаний постоянно растет, Volkswagen может стать не единственной фирмой, которая задумается о, по крайней мере, частичной переориентации на производство оружия. И ничего хорошего в этом нет – если сейчас пострадавшие от украинского конфликта компании выступают невольными амбасадорами нормализации, то встав на путь милитаризации, они будут придерживаться уже совсем других принципов, где напряженность и война - это путь к обогащению. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали встречу Путина с губернатором Архангельской области.

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