Эксперты прокомментировали встречу Путина с губернатором Архангельской области

Это была одна из самых долгих подобных встреч за последнее время.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александомр Цыбульским. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отмечают, что это была одна из самых долгих подобных встреч за последнее время. Регионы русского Севера привлекают особое внимание главы государства, поэтому Путин вместе с губернатором Цыбульским подробно разобрал большое количество тем - от мер поддержки рыболовецкой отросли до развития Северного морского пути.

Также много говорили о жилищном строительстве, высокотехнологичной медицине, адаптации и переподготовке ветеранов СВО. Задач на пятилетку для Александра Цыбульского также нарезано изрядное количество, уточнили телеграмеры. Например, поиск партнеров внутри страны для развития лесной отрасли, которые смогут заменить ушедших из России иностранцев.

Владимир Путин также поручил уделить больше внимания развитию транспортной инфраструктуры Поморья: от сети дорог местного значения до региональных аэропортов. Главная же задача, как подчеркнул президент в конце встречи, сделать все для того, чтоб людям жилось и работалось комфортно на этих древних русских землях. Ведь именно северяне, благодаря богатствам и возможностям, которые открывает Арктика, создают сегодня будущее для всей нашей страны. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: kremlin.ru