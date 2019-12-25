Китай вводит санкции против сельхозпродукции из Канады: мнение экспертов

Учитывая, что ранее под аналогичные санкции попали и США, возможностей для экспорта у российских фермеров становится все больше.

Китай вводит санкции против канадской сельхозпродукции продукции: с 20 марта тариф в размере 100% будет действовать на импорт гороха, рапсового масла и шрота, 25% — на ввоз морепродуктов и свинины. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", санкции стали ответом на новые пошлины Оттавы на китайские электромобили, сталь и алюминий.

Учитывая, что ранее под аналогичные санкции попали и США, возможностей для экспорта у российских фермеров становится все больше, уверены авторы поста. По тем товарным позициям, где они или уже представляют собой крупных игроков на рынке (морепродукты, свинина, горох), либо активно наращиваю производство (рапс).

Отдельно отметим горох – Россия крупнейший мировой экспортер этой культуры по итогам 2023 года и Канада наш единственный серьезный конкурент в этой сфере. Но только уже не на рынке Китая – пошлина, по сути, запретительная. Ситуация благоприятная и надеемся, что наши аграрии смогут ей воспользоваться. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere