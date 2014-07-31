Эксперты прокомментировали протесты в Румынии

Кандидата в президенты Кэлина Джорджеску по-прежнему пытаются не допустить до выборов.

Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску по-прежнему пытаются не допустить до выборов. Как пишут авторы Telegram-канала "Мейстер", в то время, как конституционный суд страны, ранее аннулировавший результаты первого тура выборов, отклонил протесты против его участия в новых выборах, местный Центризбирком отказал Джорджеску в регистрации.

Решение ЦИК предсказуемо вызвало протесты и столкновения сторонников кандидата с полицией, но пока что у Джорджеску есть сутки для подачи иска все в тот же конституционный суд. Эксперты констатируют, что борьба за Румынию действительно стала принципиальной: географическое положение этой страны в условиях войны является стратегическим, и терять Румынию ЕС не хочет.

Надо понимать, что вероятная победа Джорджеску будет означать не только потерю одного из ключевых направлений украинского транзита и района, позволяющего контролировать воздушное пространство над Крымом с территории страны НАТО. Она будет означать возможность прямого контакта через румынские черноморские порты России с Сербией, Венгрией, а через нее – и со Словакией. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Vlad Bereholschi / IMAGO / Global Look Press