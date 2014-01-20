Российским регионам спишут более 1 трлн рублей долгов: мнение экспертов

Договоренности есть с 79 регионами, а главное условие – направление не менее 50% освобождающихся средств на реализацию проектов в сфере ЖКХ.

Регионам спишут более 1 трлн руб. задолженностей по бюджетным кредитам, заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещания с членами правительства. По его словам, договоренности есть с 79 регионами, а главное условие – направление не менее 50% освобождающихся средств на реализацию проектов в сфере ЖКХ. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", инициатива, выдвинутая президентом в 2024 году, обретает плоть - 79 из 89 регионов уже присоединились к ней, что говорит о большом интересе с их стороны. А также о том, что у федерального бюджета даже в условиях санкций и СВО есть хороший задел для облегчения финансового бремени регионов (спишут 1 из 2,5 трлн бюджетных кредитов) и развития их инфраструктуры.

Телеграмеры уверены, что это не просто широкий жест в адрес регионов, а часть продуманной программы по стимуляции экономического роста и достижению национальных целей по равномерному развитию страны.

Так, создание объектов ЖКХ подстегивает строительную отрасль, которая со времен пандемии выступала одним из драйверов экономики страны, но начала проседать в темпах с прошлого года. В итоге экономика получит новый импульс для развития и доход от загруженных заказами предприятий, регионы разгрузят бремя обязательств, а граждане получат улучшения среды обитания. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали визит в Россию главы правительства Мьянмы.

Фото: minfin.gov.ru