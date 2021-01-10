Эксперты прокомментировали визит в Россию главы правительства Мьянмы

Визит Мин Аун Хлайна – подтверждение этого партнерства, в том числе в оборонной сфере, особенно важной учитывая непростую обстановку в этой стране, считают телеграмеры.

В Кремле прошли переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, прибывшим в Россию с официальным визитом. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", Мьянма – давний партнер России, еще с дореволюционного периода, и с некоторым перерывом в 1920-30-х годах эти отношения продолжились после Второй Мировой.

Визит Мин Аун Хлайна – подтверждение этого партнерства, в том числе в оборонной сфере, особенно важной учитывая непростую обстановку в этой стране, считают телеграмеры.

Мьянма для нас, помимо ностальгии о давнем партнерстве и оружейных контрактов – это и укрепление позиций на энергетическом рынке, учитывая ресурсный потенциал страны и ее прибрежных вод, а также планы строительства АЭС, и важная точка присутствия в Индийском океане. В страну регулярно заходят российские боевые корабли, в том числе поддерживающие свободу судоходства в этом не самом простом с точки зрения пиратской опасности регионе. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: РИА "Новости" (Сергей Бобылёв)