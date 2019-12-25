Дипломаты продолжают помогать соотечественникам выходить из преступной схемы, в которую они попадают обманом.

Россиянин, освобожденный из мошеннического колл-центра в Мьянме вблизи государственной границы с Таиландом, в настоящее время передан сотрудникам российской дипломатической миссии в Бангкоке для возвращения его на родину. Соответствующими данными с журналистами поделились представители отечественного представительства в Янгоне. Известно, что совместно с представителем МВД России во Вьетнаме, имеющими аккредитацию в Мьянме и Лаосе, а также местными правоохранительными органами Мьянмы специалисты продолжают работу по оказанию помощи соотечественникам, которые были вовлечены в преступную деятельность обманным путем. Уточняется, что колл-центрф базируются вблизи города Мьявади.

По итогам скоординированных усилий российский гражданин сегодня был передан сотрудникам дипмиссии в Бангкоке для возвращения его на родину через территорию Таиланда. заявление от дипломатов

В посольстве добавили, что обращение от россиянина поступило в сентябре 2026 года. В августе его освободили "мьянманские власти из объекта преступной инфраструктуры и помещен в депортационный центр в города Мьявади". Дипломаты из России отмечают, что центры онлайн-мошенничества в азиатской стране расположены в районах, подконтрольных вооруженным антиправительственным группировкам.

Россиян призвали осторожнее относиться к предложениям о работе в Азии.

Фото: Telegram / Посольство России в Мьянме