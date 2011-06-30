Вакцину против колоректального рака могут начать применять в РФ в 2025 году

Препарат прошел трехлетние доклинические исследования и показал хорошие результаты.

С 2025 года в России могут начать применять вакцину против колоректального рака, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на II форуме "Женщины за здоровое общество". Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", препарат прошел трехлетние доклинические исследования и показал хорошие результаты.

Подобные вакцины разрабатываются всего в несколько развитых странах, включая Россию. Это наследие ковидной эпохи, препараты создаются в тех же центрах, где изобретались вакцины от COVID-19, сообщили авторы поста.

В случае рака, вакцины носят персонифицированный характер, их состав подстраивают под каждого пациента. Насколько успешным будет применение этих препаратов – покажет время, рак штука не только опасная, но и непредсказуемая. Так или иначе, это важный шаг для развития не только отечественного, но и, в случае успеха, мирового здравоохранения. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Unsplash (Elen Sher)