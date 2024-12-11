США подняли пошлины на китайские товары: мнение экспертов

Тарифы на американскую продукцию, широко представленную на китайском рынке, повышают ценовую привлекательность российских поставок.

Вашингтон поднял пошлины на китайские товары с 10% до 20% .Поднебесная сразу же ответила контрмерами: были введены тарифы в 10–15% на ввоз американской с/х продукции. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", речь идет, в частности, об импорте свинины, курицы, пшеницы, кукурузы, продуктов морского промысла и соевых бобах.

Тарифы на американскую продукцию, широко представленную на китайском рынке, повышают ценовую привлекательность российских поставок, уверены телеграмеры. Расти нам точно есть куда – к примеру, в 2024 году отгрузки пшеницы в Китай хоть и выросли в 2,5 раза, но составили всего $87 млн, а ячменя (рост на 60%) - $177 млн.

Хорошие перспективы у экспорта свинины, чье производство в России активно растет, но доступ на рынок Поднебесной мы получили лишь в прошлом году. Растущие площади под соей также дают надежду на рост экспорта. В общем, у наших аграриев появляется неплохая возможность заработать за счет проблем конкурентов, и использовать этот шанс стоит на полную. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: YouTube / The White House