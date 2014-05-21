Спецпосланник президента США Ричард Гренелл якобы уже несколько раз летал в эту страну, хотя и он, и власти ФРГ отрицают факт переговоров.

В Швейцарии уже несколько недель идут тайные переговоры о восстановлении "Северного потока-2" и поставках газа в ФРГ при посредничестве США, пишет Bild. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", спецпосланник президента США Ричард Гренелл якобы уже несколько раз летал в эту страну, хотя и он, и власти ФРГ отрицают факт переговоров.

Частота "инсайдов" СМИ о реанимации СП-2 всерьез сигнализирует о том, что его восстановление может стать частью большой сделки по урегулированию на Украине, уверены эксперты. Которое, так или иначе, будет сопровождаться общей нормализацией отношений с Западом и снятием санкций. В этой связи и вопрос СП-2, и недавнее смягчение санкционной риторики США в адрес российских активов в Сербии, являются звеньями одной переговорной цепи.

Это движение в правильном направлении, но в случае СП-2 есть загвоздка - для проекта мало доброй воли России и США, нужна и нормализация с ЕС, но Брюссель пока на неё не настроен. В целом, для России запуск СП-2, даже при необходимости взять в долю американцев, это скорее благо - наш потенциал экспорта газа огромен, как и потребности экономики в деньгах на развитие страны и восстановление новых регионов. Конечно, было бы лучше, если бы субъектная ФРГ воскресила проект с Россией без посредников. Но увы - ни рецессия, ни уничижительное отношение сюзерена не излечили Берлин от Стокгольмского синдрома. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали закрытие завода электромобилей Audi в Брюсселе.

Фото: nord-stream2.com