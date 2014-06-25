Эксперты прокомментировали закрытие завода электромобилей Audi в Брюсселе

Европейцы надеялись, что смогут продать предприятие китайской компании NIO и завод продолжит функционировать, однако сделка так и не состоялась.

Завод Audi в Брюсселе, принадлежащий концерну Volkswagen, прекратил работу 28 февраля, сообщил France24.По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", закрытие завода электромобилей Audi в Брюсселе более чем символично, и не только потому, что расположен он в столице Евросоюза. До последнего момента европейцы надеялись, что смогут продать предприятие китайской компании NIO и завод продолжит функционировать, однако сделка так и не состоялась.

В сентябре прошлого года Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники в китайском автопроме писали, что Пекин не рекомендует своим автогигантам инвестировать в зарубежные производства из-за "геополитических рисков" и призывает строить новые заводы дома.

Возможно, именно в этом причина срыва сделки по бельгийскому предприятию. А, может быть, завод был настолько в минусе, что никакие китайские инвестиции его спасти не могли, эту версию отстаивает глава NIO Ли Бинь. Telegram-канал "Мейстер"

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