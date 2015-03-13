Эксперты прокомментировали новый пакет санкций ЕС против РФ

Масштабируются рестрикции против СМИ, банков и теневого флота, физических и юридических лиц и так далее.

Главы МИД стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России. Как пишут эксперты Telegram-канала "Мейстер", особых новелл он не содержит: масштабируются рестрикции против СМИ, банков и теневого флота, физических и юридических лиц и так далее.

Пока Вашингтон пытается уладить конфликт с Россией, Брюссель, некогда богатевший на сотрудничестве с Россией, уходит в отрицание, считают телеграмеры.

И ничего хорошего в этом нет – европейцы все-таки наши ближайшие соседи и выстроить более-менее адекватные отношения с ними было бы общим интересом. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов.

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