Путин заявил о важности развития добычи редкоземельных металлов: мнение экспертов

Проблема может быть разделена на два направления.

Проблема добычи в России ряда важных для высокотехнологичных отраслей металлов (литий, вольфрам, молибден, и др) и редкоземельных элементов (скандий, иттрий, лантаноиды), о которой говорил Путин на форуме будущих технологий, может быть разделена на два направления, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Первое – это экспорт на внешний рынок, который на сегодня почти весь оккупирован Китаем. Развивать отрасль в расчете на это направление смысла особо нет, в ряде случаев отечественные месторождения этих элементов довольно дороги в разработке, и с точки зрения чисто вопросов продаж не слишком привлекательны, считают авторы поста. Второе – собственно развитие отечественного хайтека в самых разных направлениях, от производства элементов питания и медтехники до самой сложной электроники.

И здесь смысл уже есть прямой, но для инвесторов в данном случае нужно понимание надежности вложений. В том числе уверенность, что в случае отмены санкций "завтра" на фоне перемирия, их бизнес не обессмыслится потому, что стало можно купить все за рубежом. И это – главная задача государства: сформировать стратегию развития отрасли с ясными правилами игры и пониманием отдачи от реализованного проекта, которая будет в любом случае, при любом санкционном режиме. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что самозанятые просят не принимать законопроект о локализации машин такси.

Фото: kremlin.ru