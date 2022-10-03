В случае принятия закона, особенно остро вопрос замены автомобилей встанет в регионах.

Самозанятые просят не принимать законопроект о локализации машин такси - с таким обращением к Владимиру Путину выступил руководитель Объединения самозанятых России Игорь Жмакин. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", в своем письме президенту он отметил, что требование использовать автомобили только российской сборки неподъемны для самозанятых водителей, которые не смогут поменять свой автомобиль на отечественный из-за дороговизны, недоступности льготного автокредитования и отсутствия подходящих моделей.

В случае принятия закона, особенно остро вопрос замены автомобилей встанет в регионах, где локальные марки авто встречаются редко, полагают телеграмеры.

Так, в службе заказа такси "Максим" отмечают, что в центральной части России сейчас только 20-40% автопарка такси приходится на локальные марки, на Урале и в Сибири - около 30%, а на Дальнем Востоке, где преобладает продукция японского автопрома, - не более 5%. В результате сотни тысяч индивидуальных перевозчиков рискуют остаться без своего зачастую единственного заработка. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV