Renault не исключает возвращения в Россию: мнение экспертов

Финдиректор Renault Тьерри Пьетон выражался на эту тему скептически, отметив, что если оно и произойдет, то не в рамках права на обратный выкуп акций.

Renault не исключает возвращения в Россию, заявил руководитель автоконцерна Лука де Мео. При этом несколько дней назад финдиректор Renault Тьерри Пьетон выражался на эту тему скептически, отметив, что если оно и произойдет, то не в рамках права на обратный выкуп акций. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", и бывший и нынешний главы Минпромторга России Д. Мантуров и А. Алиханов на счет возвращения автоконцернов выразились четко – ковровую дорожку никто расстилать не будет, за все придется заплатить.

Оценка Пьетона в этом плане реалистичнее, чем у де Мео, уверены авторы поста. Основное производство продано без возможности обратного выкупа, там сейчас делают Москвич. Французы могут вернуться только на АвтоВАЗ, но в Тольятти машин под маркой Renault производили немного. Не стоит забывать и о том, что из-за бегства французов, связанные с Renault автозаводы в России временно встали и пережили непростой и затратный период адаптации.

В то же время нужно понимать, что упускать шанс нарастить производство авто в России власти не будут. Рынок сильно изменился: в 2021 году самыми продаваемыми в стране были автомобили АвтоВАЗа, Kia, Hyundai и Renault. У всех "иностранцев" были заводы с достаточно высокой степенью локализации (у Renault было 2145 баллов из 3200). В 2024 Тольятти продолжает удерживать первую строчку, но сократил долю рынка с 31 до 27%. Однако за ним сплошь идут "китайцы", чья локализация откровенно хромает. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere