ЦБ предложил ввести ответственность за допущение мошеннических операций

Предлагается в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за "антифрод-процедуры".

ЦБ РФ считает необходимым ввести ответственность для сотрудников банков, не предотвративших мошенничество. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, пишет Telegram-канал "Мейстер".

В кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" она уточнила, что предлагается в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за "антифрод-процедуры".

Как уверены эксперты , в подобных случаях процедура подтверждения должна действовать, особенно когда речь идет о немотивированном (без каких-то платежных документов) разовом крупном переводе между физлицами, тем более - переводе на онлайн-кошельки и тд.

Есть, конечно, и карты/счета волонтеров, но здесь как раз может помочь их официальная регистрация в этом статусе. Случаи осознанного злонамеренного участия сотрудников банков в этих схемах, что тоже случается, этим нововведением не затрагиваются. Там работает уже уголовный кодекс. Telegram-канала "Мейстер"

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Фото: Вконтакте / Банк России