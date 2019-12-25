Присоединения к договору об ограничении производства нефти, которым ОПЕК+ регулирует цены на рынке, это не предполагает.

Бразилия стала членом хартии сотрудничества ОПЕК+ и намерена укреплять диалог с членами этого объединения. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", присоединения к договору об ограничении производства нефти, которым ОПЕК+ регулирует цены на рынке, это не предполагает.

Несмотря на это, данный шаг выглядит позитивным событием – крупная страна Глобального Юга и член БРИКС усиливает свои связи с ОПЕК+, выступающей антиподом МЭА, управляемой США и проводящей ее интересы на рынке, считают эксперты.

Это важно, ведь именно независимость ОПЕК+ не дала ни Байдену, ни Трампу, возможность корректировать рынок для выдавливания России и снижения цен на нефть. Поэтому сотрудничество даже в купированном виде, которое всегда может перерасти во что-то большее, представляется шагом к укреплению организации. Telegram-канал "Мейстер"

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