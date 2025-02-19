Лавров заявил о возобновлении консультаций РФ и США по проблемам геополитики: мнение экспертов

Как отметил глава МИД РФ на пресс-конференции, у США был большой интерес, который разделяет РФ, к тому, чтобы возобновить консультации по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в различных частях мира.

Российская и американская делегации достигли нескольких основных договоренностей в ходе переговоров в Эр-Рияде. Слова глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о возобновлении консультаций России и США по проблемам геополитики. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", эта новость важнее, чем может показаться из-за заезженности этого термина от частого и не всегда уместного употребления. Как отметил Лавров на пресс-конференции, у США был большой интерес, который разделяет РФ, к тому, чтобы возобновить консультации по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в различных частях мира.

По мнению телеграмеров, большая проблема заключается в том, что США слишком часто играли в различных регионах не в свою игру, втягиваясь в конфликты, которые были им объективно не нужны. Противостояние с Россией в Европе – один из них, уверены эксперты.

Если Москве и Вашингтону удастся сверить часы по ключевым позициям в ряде регионов, то даже при отсутствии полного согласия друг с другом, мир станет гораздо проще. Проблема ровно в одном: та часть американского истеблишмента, для которой противостояние стало делом жизни, никуда не делась, и наверняка попытается вернуться. Но расшатать ее позицию, в том числе в ходе регулярных взаимных консультаций с американскими специалистами, стоило бы попытаться. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали выставку IDEX-25 в Абу-Даби.

Видео: mid.ru