Эксперты прокомментировали выставку IDEX-25 в Абу-Даби

Помимо традиционно высокой репутации отечественных систем ПВО, бронетехники, вертолетов, Россия оказалась одним из лидеров в разработке, производстве и применении дронов – как разведывательных, так и ударных.

В Абу-Даби открылась выставка вооружений IDEX-25, традиционно популярная у отечественных оружейников. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", если год-два назад санкции, казалось, исключали почти любые договоренности, то сейчас интерес к возможным контрактам вернулся. СВО пока продолжается, что, конечно, существенно ограничивает возможности работы заводов "на экспорт", однако с учетом длительности процесса в военных закупках, планировать будущие поставки необходимо сейчас.

Помимо традиционно высокой репутации отечественных систем ПВО, бронетехники, вертолетов, Россия оказалась одним из лидеров в разработке, производстве и применении дронов – как разведывательных, так и ударных. Эти системы, в сочетании с опытом их применения, позволяют рассчитывать на новый сегмент рынка, как в части продаж, так и в части обучения личного состава, уточнили авторы поста.

А из наших технических перспектив отдельно отметим замечание Дениса Мантурова о том, что комплекс ПВО "Панцирь" в ближайшем будущем получит лазер. Лазерные установки для ПВО ближнего боя отрабатываются во многих странах мира, и Россия здесь не исключение. Главная задача такой модернизации, помимо уменьшения цены поражения цели по сравнению с зенитной ракетой, это повышение безопасности для своих сил, по сравнению с применением пушечной установки – падение снарядов остается существенным факторам опасности для окружающих при работе артиллерийских систем ПВО в густонаселенных районах, и лазеры позволят эту проблему решить. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты оценили возможность возвращения иностранных компаний на российский рынок.

Фото: government.ru