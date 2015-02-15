Эксперты оценили возможность возвращения иностранных компаний на российский рынок

Учитывая обстоятельства ухода и выполнение обязательств перед клиентами эта возможность может быть обставлена очень по-разному.

Возможность возвращения иностранных компаний на российский рынок не должна быть одинаковой для всех, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Учитывая обстоятельства ухода и выполнение обязательств перед клиентами эта возможность может быть обставлена очень по-разному, считают телеграмеры. Проще всего должно быть тем, кто ушел лишь формально, сохранив обязательства по текущим договорам, а иногда и не прекращая поставки, просто переведя их на альтернативные маршруты.

Но вот в отношении компаний, уходивших с разрывом договоров и прекращением уже взятых на себя обязательств, никаких простых решений быть не должно: их возвращение, если будет сочтено желательным, обязано включать как компенсацию ущерба для контрагентов, вынужденных срочно искать альтернативы после ухода, так и офсетные обязательства на будущее, включая развертывание производства и передачу технологий. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV