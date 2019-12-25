Алжир подтвердил покупку российских истребителей: мнение экспертов

В настоящее время Алжир располагает почти 60 истребителями Су-30, первые из которых были поставлены в 2008-9 годах.

Алжир подтвердил покупку российских истребителей Су-57. Слухи об этом ходили с 2019 года, но лишь сейчас СМИ этой страны подтвердили контракт на 14 машин, отметив, что первые из них поступят до конца года, а летчики местных ВВС уже учатся с ними работать. Как подчеркнули эксперты Telegram-канала "Мейстер", Алжир пошел на этот контракт несмотря на угрозу усиления санкций со стороны США, хотя, не исключено, расчет был на то, что стремясь к компромиссу с Россией, Трамп не станет принимать меры, способные осложнить процесс.

В настоящее время Алжир располагает почти 60 истребителями Су-30, первые из которых были поставлены в 2008-9 годах, напомнили телеграмеры.

ВВС Алжира, и так в Африке уступающие только Египту, с этими самолетами по своему потенциалу превзойдут и многие европейские, в том числе формально более крупные. Что для страны, у которой возможная интервенция со стороны ЕС или конфликт с прозападным Марокко – в списке ключевых угроз, весьма существенно. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа.

Фото: пресс-служба ПАО "ОАК"