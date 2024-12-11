Эксперты прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

Общение президентов РФ и США не нужно считать гарантией мира – но как минимум это признак начала диалога.

Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился 1,5 часа. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что общение президентов РФ и США не нужно считать гарантией мира – но как минимум это признак начала диалога.

Авторы поста полагают, что при всей риторике Трампа о недопустимости продолжения войны, надо понимать, что у России есть твердые политические позиции, и они являются надежным залогом мира. Все остальное носит второстепенный, но обнадеживающий характер: у глав России и США нашлись, разумеется, многие общие темы, откровенно запущенные при прошлой администрации с ее попытками добиться "стратегического поражения" нашей страны.

Нашлось о чем поговорить и про Ближний Восток, и про мировую экономику, и про проблемы искусственного интеллекта – сферы, в которых сотрудничество Москвы и Вашингтона даст миру куда больше, чем конфронтация. Вопрос только в том, сможет ли Трамп обеспечить выполнение тех условий, без которых устойчивый и долговременный мир на Украине невозможен. От этого будет зависеть почти все остальное. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: ALEX WONG / Getty Images via AFP