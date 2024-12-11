В газовой отрасли от подобных шагов предостерегают, заявляя, что это неэффективно и подорвет отношения с поставщиками.

В ЕС задумались об ограничении цен на газ на фоне падения запасов в хранилищах и роста цен до уровня двухлетнего максимума. При этом в газовой отрасли от подобных шагов предостерегают, заявляя, что это неэффективно и подорвет отношения с поставщиками. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже предлагала решить вопрос цен за счет общих закупок газа странами Союза. Новую идею предлагать рынку продавать газ задешево, да еще в директивном порядке, несомненно, ждет та же участь: производители либо отвезут газ в другое место, либо продадут его за рыночную стоимость в ЕС, но закамуфлируют цену. Например, переложат стоимость логистики на покупателя, снизив цену самого газа в контракте.

Все это, впрочем, популизм, которой евробюрократы пытаются прикрыть неприглядную истину – политика ЕС по отказу от российского газа ведет к катастрофе и решить ее можно лишь восстановлением сотрудничества с Москвой, считают телеграмеры.

Альтернативы в виде дешевых и массовых поставок газа из других стран просто нет. Однако признание этого факта равно росписи в собственном вредительстве, поэтому горе-политики из Брюсселя будут до последнего пытаться заниматься прожектерством, вместо реального решения проблемы. Telegram-канал "Мейстер"

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