Чернышенко предложил связать доход российских учителей с успехами их учеников

Документ должен определить приоритеты отечественной системы образования, при этом в качестве ориентира называется образование профильное.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках обсуждения проекта новой стратегии образования предложил увязать доход школьных учителей с успехами учеников во взрослой жизни. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" полагают, что идея выглядит вполне адекватным способом повысить мотивацию преподавателей и в целом школьных учреждений. Она реализуема с учетом информационной инфраструктуры, позволяющей учесть вклад школы и учителя с точностью до часа.

Документ должен определить приоритеты отечественной системы образования, при этом в качестве ориентира называется образование профильное. С усилением подготовки к дальнейшему обучению по инженерно-техническим и естественнонаучным специальностям.

В этих условиях значение квалифицированных кадров в школе неизбежно будет расти, и внимание зампреда правительства к проблемам стимулирования преподавательского труда более чем понятно. Надбавки за ученые степени выпускников, госнаграды, патенты, спортивные достижения, высокие налоговые отчисления (если ученик оказался талантливым бизнесменом) могут существенно повысить доход хороших школ. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: government.ru