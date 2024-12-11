Путин призвал задействовать атомный потенциал РФ: мнение экспертов

Приоритетными задачами отрасли президент обозначил участие в перспективных космических и арктических программах.

Владимир Путин призвал в полной мере задействовать уникальный потенциал России в атомной отрасли для модернизации экономики. При этом приоритетными задачами отрасли президент обозначил участие в перспективных космических и арктических программах, а также разработке новых реакторов для атомной энергетики будущего. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", атомная отрасль, в силу своей сложности и потенциальной опасности, всегда аккумулировала передовые достижения разных наук. Нужно еще создать материалы, способные этот процесс выдержать, и разработать технику, способную автоматизировать процессы в тяжелейших условиях, уверены эксперты.

"Росатом" накопил компетенции, которые не только помогают ему успешно реализовывать программы замкнутого ядерного цикла и новых реакторов на быстрых нейтронах, но и могут быть полезны в других областях экономики. В космосе, к примеру, важным является вопрос устойчивости материалов к радиации, в чем наши атомщики весьма преуспели.

Важен и вопрос движения в безвоздушном пространстве, а "Росатом", исследуя плазму, уже создал прототип соответствующих двигателей. Это будет полезно и для Арктики, которой нужна спутниковая группа для обеспечения связи на маршруте и мониторинга ледовой обстановки. Есть, впрочем, и иные способы приложения накопленного опыта – та же ядерная медицина, где используются радиоактивные изотопы для лечения раковых заболеваний. Это не только средство спасения наших сограждан, но и ценный экспортный продукт. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали открытие выставки Aero India.

Фото: kremlin.ru