Эксперты прокомментировали открытие выставки Aero India

Сейчас Индии предстоит выбирать перспективные истребители, которые придут на смену Су-30.

В Бангалоре началась выставка Aero India, отмеченная очным соревнованием Су-57 и F-35. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", в Нью-Дели не намерены отказываться ни от сотрудничества с Москвой по перспективным разработкам, ни от закупок готовых изделий, что доказывает очередной недавний контракт на крылатые ракеты семейства Club/"Калибр".

Сейчас Индии предстоит выбирать перспективные истребители, которые придут на смену Су-30, поставки которых начались на рубеже 1990-2000-х годов, и Россия с Су-57 – основной претендент на продолжение истории. Никто больше такого уровня взаимодействия с локализацией производства предложить не готов, уверены телеграмеры.

Скорее всего, верные своей политике диверсификации, индийцы закупят и то и то, – и это как раз тот подход, который вполне устраивает нас. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Рособоронэкспорт