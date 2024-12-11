Эксперты прокомментировали назначение нового руководителя "Роскосмоса"

Предыдущие руководители ведомства, Дмитрий Рогозин и Юрий Борисов, решили две важнейшие задачи.

Дмитрий Баканов утвержден на должность генерального директора "Роскосмоса": соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что предыдущие руководители ведомства, Дмитрий Рогозин и Юрий Борисов, решили две важнейшие задачи: обеспечили безаварийную эксплуатацию ракет-носителей и ввод в работу космодрома Восточный.

Телеграмеры полагают, что Баканов по своей предыдущей биографии скорее нацелен на решение следующего вопроса, не менее важного: обеспечить надежные поставки полезной нагрузки – то есть космических аппаратов, вывод которых на орбиту и является смыслом работы Роскосмоса.

Легкой эта задача не будет: в значительной части проблема обусловлена санкционными режимами, а создание нового собственного производства в этой отрасли – дело небыстрое. Telegram-канала "Мейстер"

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Фото: Минтранс России