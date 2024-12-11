Минздрав предложил обязательную отработку для студентов-бюджетников медвузов

В случае отказа предполагается штраф-компенсация за потраченные государством на обучение деньги.

Минздрав РФ предлагает отправлять студентов-медиков, обучающихся на бюджете, на 2-3 года трудиться в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС, пишет "КоммерсантЪ". Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", регион и конкретное место работы учащиеся выберут сами. В случае отказа предполагается штраф-компенсация за потраченные государством на обучение деньги.

Эксперты отметили, что это не первый заход Минздрава и советская практика распределения на работу до сих пор многим кажется выходом из ситуации кадрового голода здравоохранения отдельных регионов и сельской местности. В 2016 году экс-глава ведомства предлагала поработать в бюджетных учреждениях всех выпускников-медиков.

В реальности проблема выходит за пределы непосредственно возможностей Минздрава. Речь идет о перетекании активных и востребованных кадров в более крупные агломерации. И это не только в медицине. Вероятно, что распределение студентов-бюджетников даст временный эффект. Однако ответа на вопрос, как сделать так, чтобы медики затем остались "по любви" и надолго, это не дает. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV