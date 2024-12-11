Мантуров призвал к запрету иностранных станков: мнение экспертов

Национальное станкостроение – отрасль критической важности, и развивать его необходимо всеми доступными средствами.

Денис Мантуров предложил ввести юридический запрет на приобретение иностранных станков при наличии российских аналогов. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", при том, что национальное станкостроение – отрасль критической важности, и развивать его необходимо всеми доступными средствами, это тот самый случай, когда необходимо очень тщательно взвесить возможные последствия.

Эксперты полагают, что функциональные аналоги могут иметь существенные различия по характеристикам, прямо влияющие на качество итоговой продукции, и учитывая, что в числе этой продукции и оружие, и энергетическое оборудование и медтехника и другие критически важные вещи, игнорировать эту разницу невозможно.

Банковские гарантии, налоговые вычеты, поддержка "длинных" кредитных схем и прочие меры, в случае если качество продукта удовлетворяет требованиям, помогают не хуже запретов. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали строительство автомобильного моста между РФ и КНДР.

Фото: government.ru