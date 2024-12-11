Эксперты прокомментировали строительство автомобильного моста между РФ и КНДР

Сейчас процесс ускорился – летом 2024 года соглашение о мосте подписали, а теперь уже определен застройщик и сжатые сроки его создания.

Россию и КНДР соединит новый автомобильный мост через реку Туманная – его построят до 31 декабря 2026 года, следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что разговоры об этом мосте шли доброе десятилетие, но всегда что-то мешало: то нужно было согласовать вопросы судоходства по реке с Китаем, то не было экономической целесообразности.

Сейчас процесс ускорился – летом 2024 года соглашение о мосте подписали, а теперь уже определен застройщик и сжатые сроки его создания. Для сравнения: на строительство автомоста Благовещенск — Хэйхэ, который длиннее всего на треть, с момента подписания соглашения до разрешения на ввод в эксплуатацию прошло почти 5 лет, то есть вдвое дольше. Очевидно, что решение является следствием резко усилившегося сотрудничества наших стран, следствием которого стала интенсификация логистики, уточнили эксперты.

В России не раз высказывались за привлечение рабочей силы из КНДР, сейчас запрещенной из-за резолюции Совбеза ООН, также идет процесс развития туризма между странами, а сама КНДР кровно заинтересована в наших специалистах из многих областей. К примеру, перспективным кажется сотрудничество в энергетике – страна испытывает энергодефицит при наличии угля и отсутствии современных ТЭЦ. Telegram-канал "Мейстер"

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