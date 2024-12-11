Эксперты прокомментировали ужесточение процедуры приема детей мигрантов в школы РФ

Эта новелла, также как и заявление замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о необходимости немедленной депортации опасно больных или наркозависимых иммигрантов, свидетельствуют о векторе на дальнейшее ужесточение миграционного законодательства.

Минпросвещения РФ предлагает дальнейшее ужесточение процедуры приема детей мигрантов в школы: кроме теста на русский язык нужно будет предоставить подтверждение законности проживания в России представителей ребенка, справки об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, а также документов о прохождении дактилоскопии. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", эта новелла, также как и заявление замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о необходимости немедленной депортации опасно больных или наркозависимых иммигрантов, свидетельствуют о векторе на дальнейшее ужесточение миграционного законодательства.

При этом интерес к школам неслучаен, уверены эксперты: с одной стороны, новелла станет стимулом по легализации статуса для взрослых мигрантов, ведь их незаконное нахождение в стране вместе с семьями осложнится. С другой стороны, отпечатки собирать хотят непросто так – количество преступлений с детьми мигрантов растет, и эта мера должна, если не припугнуть самых безбашенных, то хотя бы облегчить их привлечение к ответственности.

Что же касается справок об отсутствии заболеваний, то эта мера логична и вызывает лишь недоумение, почему этого не было сделано раньше. Как известно, чтобы записать ребенка, к примеру, в садик, россияне делают для ребенка справку № 026/у, свидетельствующую об отсутствии опасных для окружения заболеваний. Мигранты из стран, где эпидситуация и здравоохранение гораздо хуже, проверяться должны априори, и хорошо, что этот пробел будет закрыт министерской новеллой. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV