Он впервые с 2005 года опустился ниже двух тысяч долларов.

По данным ЦБ РФ, за 2024 год уровень внешнего долга России в расчете на душу населения рекордно снизился – на 8,7%, до $290,4 млрд, то есть до $1987 на душу населения.

Он впервые с 2005 года опустился ниже двух тысяч долларов. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", наличие внешнего долга не является чем-то плохим, так как дополнять собственные средства заемными для развития экономики – это нормальная практика, демонстрирующая доверие иностранных инвесторов, готовых вкладывать свои кровно заработанные средства в страну.

Если заемных средств много, то обслуживание процентных выплат перевешивает плюсы привлечения этих средств. В России мы видим снижение внешних заимствований при одновременном наличии денег в государстве: как на выплаты по долгам, так и на финансирование экономики. Которая, к слову, растет заметно быстрее, чем у ее геополитических конкурентов. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в РФ планируют отменить бакалавриат.

Фото: cbr.ru