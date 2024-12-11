В РФ планируют отменить бакалавриат: мнение экспертов

Другим важным момент реформы эксперты назвали распределение бюджетных мест по специальностям тс учетом потребности в кадрах по версии Минтруда.

В 2025 году система высшего образования в России начинает очередную реформу. Например, понятие "бакалавриат" объявлено чуждым, а на смену ему приходит "базовое высшее образование". Его срок, в зависимости от специальности, может быть продлен с 4 лет, до 6, в отличие от, не нами стандартизированного, бакалавриата. Как информирует Telegram-канала "Мейстер", обучение в течение 6 лет считается необходимым для инженеров, педагогов и медиков. Предполагается, что российское образование таким образом станет более фундаментальным, нежели западный бакалавриат.

Другим важным момент реформы эксперты назвали распределение бюджетных мест по специальностям тс учетом потребности в кадрах по версии Минтруда. Каких специалистов чиновники посчитают более востребованными, тем направлениям и отдадут больше мест.

Это только основные нововведения, и глядя даже на них, понятно, что нас ждут значительные корректировки. А значит и путаница на некоторое время. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV