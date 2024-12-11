Министр сельского хозяйства Оксана Лут одобрила эту идею, порекомендовав заимствовать технологии у партнеров из Казахстана, где бананы уже выращивают.

В российской ассоциации развития субтропического сельского хозяйства заявили о начале эксперимента по выращиванию бананов. Для того, чтоб непривычные для наших широт плоды вызрели, наши фермеры уже приступили к строительству специальных теплиц. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", министр сельского хозяйства Оксана Лут одобрила эту идею, порекомендовав заимствовать технологии у партнеров из Казахстана, где бананы уже выращивают.

По мнению экспертов, это иллюстрирует пользу для России от трансфера технологий в рамках ШОС и других международных объединений.

Помимо кликбейтного новостного заголовка, стартовавший эксперимент дает возможность проследить целый ряд векторов развития российской экономики. Эксперимент с бананами позволит улучшить конструкцию теплиц, которые российские производители могут возвести. Например, за Полярным кругом, для обеспечения свежими овощами и фруктами, полезными для жителей арктических городов. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)