Трамп заявил, что если бы цена снизилась, то война России и Украины закончилась бы немедленно.

Трамп заявил, что США будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на РФ по Украине. Он заявил, что если бы цена снизилась, то война России и Украины закончилась бы немедленно. Как уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер", Трамп вновь демонстрирует желание решить сложную проблему простыми методами, забывая, что его желание идет вразрез с интересами членов ОПЕК.

Кроме того, потенциальное и серьезное падение цен ударит по важным сторонникам Трампа внутри США – нефтяникам. Ведь сланцевая нефть, ставшая основой американского экспорта, отнюдь не рекордсмен по низкой себестоимости добычи. При этом Трамп всерьез насел на саудитов, потребовав от них не только регулировки цен на свой главный экспортный товар, но и масштабных инвестиций в экономику США. Он заявил, что те обещали ему $600 млрд за 4 года, но неплохо было бы округлить сумму до 1 трлн.

Подобное "выдаивание" королевства вряд ли может быть воспринято позитивно, особенно в условиях выгод сотрудничества с Россией. В целом, если призыв Трампа - это не просто попытка припугнуть Россию перед переговорами по Украине, то сценарий его поддержки со стороны ОПЕК выглядит маловероятным. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere